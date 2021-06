“Guglielmo e Anna Maria Nucci sono personalità che hanno fatto onore alla città di Cosenza e servito con passione il bene comune del Paese”. Inizia così il messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto pervenire al Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, in occasione della intitolazione ai due parlamentari, padre e figlia del primo tratto di strada di via Francesco Simonetta, che da ora ha assunto la denominazione di via Guglielmo e Anna Maria Nucci. A dare lettura del messaggio del Capo dello Stato Mattarella è stato, questa mattina, lo stesso Sindaco Mario Occhiuto. “Entrambi parlamentari per più legislature – ha scritto nel suo messaggio Mattarella – li ha uniti anche l'esperienza nel governo della Repubblica. Anna Maria – ha scritto ancora il Presidente della Repubblica – ha raccolto il testimone del padre, dando continuità al suo impegno nel movimento dei cattolici democratici in Calabria. Nella vita di Guglielmo e Anna Maria Nucci è stato forte il legame con le proprie radici, con le necessità di sviluppo della comunità di origine, con un più generale impegno per rafforzare il Meridione e ridurre gli squilibri con altre aree del Paese, in ossequio ai dettati della nostra Costituzione. Nel giorno in cui, per decisione della Municipalità di Cosenza – ha concluso il suo messaggio il Capo dello Stato – viene reso onore alle loro figure con la intitolazione di una strada, mi è grato rivolgere un saluto al Sindaco, all'intera Amministrazione comunale e, loro tramite, a tutti i cosentini”. La cerimonia di intitolazione è stata molto partecipata con tanti cittadini accorsi per l’occasione. Nel suo intervento il Sindaco Mario Occhiuto ha ricordato i trascorsi politici di Guglielmo e Anna Maria Nucci e il loro impegno al servizio del Paese. “Sono stati due parlamentari importanti – ha detto Occhiuto - che hanno rivestito ruoli di spicco nella nostra Repubblica e che hanno testimoniato il valore di questa comunità e oggi noi, attraverso questo riconoscimento e questa testimonianza di gratitudine, vogliamo ricordarli come meritano. La città – ha proseguito il Sindaco - è come un libro di pietra del quale le pagine migliori sono quelle fatte dalle persone che vivono nel nostro territorio e persone come Guglielmo e Anna Maria Nucci sono state particolarmente impegnate ed anche il Presidente della Repubblica ha voluto tributare attraverso la lettera che mi ha fatto pervenire, questa grande profusione di energia nelle istituzioni parlamentari e nel governo del Paese. Questa strada li ricorderà a tutti a futura memoria”. Alla cerimonia di intitolazione della strada hanno partecipato i familiari degli onorevoli Guglielmo e Anna Maria Nucci ed il marito di quest’ultima, ing.Francesco Mauro. “Questo tributo che la città ha reso alla mia famiglia – ha detto l’ing.Mauro – ci riempie di orgoglio. Un grazie al Sindaco Occhiuto che ha interloquito con il Quirinale e con il Capo dello Stato sapendo di un’antica amicizia del Presidente della Repubblica Mattarella, quando era parlamentare, con Anna Maria Nucci, mia moglie. E il Capo dello Stato ha risposto inviando un messaggio. Guglielmo e Anna Maria Nucci sono stati in Parlamento per circa 40 anni, 25 anni Guglielmo e 15 Anna Maria. Io ho appreso solo da poco tempo, da un articolo del Corriere della Sera del 18 giugno del 1987, che Anna Maria Nucci, ben due volte su tre, è stata la donna più votata d’Italia, di tutti i tempi e di tutti i partiti, seconda solo alla storica Presidente della Camera Nilde Iotti e questo è un ulteriore motivo di orgoglio”. Tra gli altri intervenuti, anche l’ex Sindaco di Cosenza, Salvatore Perugini, nella cui giunta Anna Maria Nucci rivestì l'incarico di Assessore alle politiche economiche. Nel corso della cerimonia, una delle nipotine dell’On.Anna Maria Nucci ha letto una lettera indirizzata alla nonna.