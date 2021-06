L’Ipsseoa di Cariati e la prestigiosa “Maccaroni Chef Academy”, insieme per un progetto didattico di elevata qualità. Si tratta, infatti, del Pon “Imparare facendo 1/2” al quale l’Istituto cariatese ha aderito attraverso i corsi della nota Accademia diretta da Corrado Rossi. La Didattica a Distanza si è ormai resa necessaria da quasi un anno in tutte le scuole d’Italia e la parola “normalità” sembra sparita dai vocabolari, tuttavia, grazie allo sforzo congiunto di presidi, professori e studenti si è tentato, in alcuni casi, di ricreare un’atmosfera quanto più possibile umana. In quest’ottica circa 50 studenti dell’IPSSEOA di Cariati, nei mesi scorsi, hanno partecipato ad un ciclo di incontri virtuali di alta cucina, accompagnati dai loro docenti Tutor, proff. Antonio Mignanelli e Robertino Pastore, insieme col Dott. Corrado Rossi e con lo chef Roberto Spizzirri della “Maccaroni Chef Academy”. Nonostante la modalità da remoto il sistema di gestione delle lezioni è stato organizzato in modo efficace ed ha avuto un riscontro straordinario in tutta la provincia. Hanno partecipato, fornendo la loro testimonianza le aziende e gli esperti di settore: Prof. Vittorio Caminiti (Presidente Accademia del Bergamotto) di Reggio Calabria; Teresa Maradei (TerreeGusto) di Mormanno; Pina Oliveti (Panificio Cuti) di Rogliano; Laura Barbieri (Hotel Barbieri Altomonte); Gianni Guido (Mec- Mercato delle Eccellenze) di Zumpano; Matteo Aiello (Caffè Aiello) di Rende; Gabriele Bafaro (Archeo-vino Acroneo) di Acri; Antonio Lucchetta (Laboratorio Lucchetta) di Cirò; l’agronomo ed esperta di settore Lina Pecora; gli chef Anna Gioia Gaglianò per “Vegando in Calabria”; lo Chef Rai Emanuele Mancuso, lo chef Andrea Domma; la biologa nutrizionista Giovanna Basile e il Food blogger Wlady Nigro di “Calabria FoodPorn”.

Il progetto si è concluso presso il Castello Svevo di Cosenza in occasione di “Premio DEGUSTANDO 2021”, con la consegna di una targa riconoscimento accompagnata da una menzione “per aver portato a termine con grande lungimiranza il primo percorso di smart-cooking formando a distanza più di 50 studenti nei mesi di Covid19, per la lungimiranza della preside Sara Giulia Aiello e dei docenti collaboratori Bonanno, Pastore, Mignanelli, Caruso”. All’evento hanno partecipato, in rappresentanza dell’IPSSEOA di Cariati, la Dirigente Scolastica Sara Giulia Aiello, la docente Funzione Strumentale prof.ssa Rossella Bonanno, il prof. Robertino Pastore e il prof. Antonio Caruso.

Secondo la DS Aiello “il nostro Istituto, come sempre, risulta uno dei più attivi ed espansivi in ambito socio-comunicativo. Abbiamo avuto l’onore di ospitare tanti artisti e veri maestri del panorama calabrese, i quali ringrazio pubblicamente. Tutti i corsi, nonostante la modalità a distanza, hanno offerto agli alunni nuove conoscenze e opportunità per una didattica sempre più innovativa che ha saputo coinvolgere e incuriosire i tanti ragazzi che vi hanno partecipato. La scuola ha il compito di insegnare, di lasciare il segno, tutto ciò è stato possibile grazie alla dedizione e all’impegno di tanti studenti della nostra scuola”.

La docente FS e referente del progetto, prof.ssa Bonanno, ha riferito che dell’IPSSEOA di Cariati “è stata la prima scuola a proporre questa iniziativa, portata a termine grazie alla collaborazione della Dirigente Scolastica. I corsi si sono dimostrati un efficace strumento di apprendimento, stimolando la curiosità e la creatività degli allievi dell’Istituto. Questa iniziativa si conclude con l’auspicio che possa essere ripetuta il prossimo anno con la gestione in presenza, magari potenziando i laboratori del gusto”.