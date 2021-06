L'Assessore alla scuola del Comune di Cosenza, Matilde Spadafora Lanzino, ha indirizzato una lettera agli studenti cosentini in occasione della conclusione dell'anno scolastico. “Cari studenti – scrive Spadafora Lanzino - faticosamete, molto faticosamente, l’anno scolastico è giunto alla sua conclusione. È stato un anno complesso, che, tra chiusure, aperture, lezioni in presenza, lezioni a distanza, ha registrato anche tante assenze dettate dalla paura e dalla preoccupazione. Un anno – sottolinea l'Assessore alla scuola di Palazzo dei Bruzi - vissuto all’insegna di notizie catastrofiche, di speranza nel ”miracolo” della vaccinazione di massa e di perplessità per una campagna vaccinale confusa e contraddittoria. Tutto questo è certamente arrivato a voi ed ha pesato sulle vostre teste e sulla vostra giovinezza, ma, sarà proprio la vostra giovinezza a permettervi di superare e recuperare. Io ne sono certa. É questo il mio sincero augurio. Insieme ad una speranza: che la scienza vinca, aiutata anche dalla nostra capacità di fare la nostra parte. Ragazze e ragazzi - prosegue la lettera agli studenti dell'Assessore Spadafora Lanzino - vi auguro che l’estate in arrivo sia per voi una lunga giornata di gioia e lo sarà, se rispetterete le regole. Il mio saluto e ringraziamento va anche a tutte le componenti scolastiche: dirigenti, docenti e personale vario, che hanno giornalmente affrontato e superato ansie, perplessità, decisioni importanti, contemporaneamente portando avanti il processo formativo all’insegna dell’amore, perché, l’amore, “il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna, è il primo e più importante gradino verso la conoscenza” (Erasmo da Rotterdam).