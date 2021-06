La necessità di creare i presupposti per migliorare il decoro e, al contempo, garantire la fruizione in sicurezza delle aree attrezzate distribuite nel perimetro comunale. È l’obiettivo sotteso all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione del verde e dell’arredo urbano della villetta comunale di via Pietro Mancini. È quanto ha comunicato il Sindaco di Caloveto, Umberto Mazza, mettendo in risalto l’attenzione e l’impegno che l’esecutivo comunale continua a investire nella ricerca e nell’individuazione delle risorse extra-bilancio utili a migliorare la qualità dei servizi alla comunità. È di quasi 17 mila euro l’importo del finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e che sarà destinato alla riqualificazione dell’area situata nelle immediate vicinanze del campo sportivo. Attraverso la serie di interventi – aggiunge il Primo cittadino – si intende valorizzare una di quelle aree che, specialmente in questa fase, possono giocare un ruolo importante per far riappropriare le famiglie degli spazi all’aperto.