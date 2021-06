Lo stadio Giuseppe Amerise di Trebisacce ha vinto il contest indetto dal network CalabriaDilettanti.it finalizzato ad individuare lo Stadio “Più bello, più affascinante e più colmo di significato della Calabria”. Un risultato deciso dal pubblico, che ha votato nell’arco temporale di 24 ore dalla proposta di ogni campo esprimendo il massimo gradimento per lo Stadio G. Amerise di Trebisacce. Un successo quello ottenuto che rappresenta sicuramente un buon augurio per la ripresa dei campionati di categoria che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid-19 hanno sofferto particolarmente.

“Un risultato che premia il nostro impegno – ha affermato il Sindaco di Trebisacce Franco Mundo – che da sempre guarda con estrema attenzione al mondo dello Sport. Lo Stadio G. Amerise ospita da tempo l’ASD Trebisacce, realtà che ha dato al nostro territorio importanti soddisfazioni e che siamo sicuri tornerà a brillare tra le grandi realtà del mondo del Calcio di categoria. Offrire ai tanti sportivi, e soprattutto ai tifosi, una struttura di alto livello, sulla quale si stanno concentrando diversi progetti finalizzati ad ulteriori miglioramenti, era per noi una priorità sulla quale abbiamo lavorato con impegno. Tanto è stato fatto e tanto ancora faremo per lo Stadio G. Amerise di Trebisacce, per completarlo e soprattutto per dotarlo della necessaria sicurezza strutturale e per gli spettatori.”

“Lo stadio G. Amerise – ha dichiarato il delegato allo Sport Mimmo Pinelli – rappresenta un’eccellenza del nostro territorio e una saggia scelta di investimento che l’Amministrazione comunale ha portato avanti. Ovviamente non si può sbagliare quando si sceglie di investire nello sport, nei ragazzi e nelle infrastrutture capaci di aumentare il welfare cittadino. Lo Stadio G. Amerise, che sarà ancora oggetto di numerosi interventi e migliorie sotto diversi profili è già un punto di riferimento per tutti gli sportivi della zona Sibaritide-Pollino, ma continuerà a crescere sia sotto il livello dei servizi e strutturale. Siamo orgogliosi del lavoro svolto.”