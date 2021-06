Estate 2021, già aperta e pronta ad ospitare bagnanti e turisti la spiaggia di Centofontane. Il Comune ha ultimato l’attività di pulizia, spietramento e livellamento dell’arenile lungo tutto il tratto costiero cittadino. Prossimi interventi sono previsti nell’area di Fiumarella e Pantano. Inoltre sono in corso i lavori di riqualificazione dell’intero piano mare con particolare riferimento ai servizi e a breve saranno resi fruibili anche gli spazi verdi del Parco e del Palmeto di Centofontane che rappresentano una delle caratteristiche peculiari e uniche del lungomare della cittadina ionica. È quanto fa sapere il sindaco Antonio Russo che, insieme ai tecnici comunali, si è recato sul tratto del litorale interessato dai lavori per constatare di persona la buona riuscita delle attività di bonifica e riqualificazione dell’arenile. "Come ogni anno – aggiunge il sindaco Russo – siamo pronti ad ospitare bagnanti e turisti lungo le nostre spiagge già a partire dai primi giorni di giugno. Forse quest’anno accusiamo un leggerissimo ritardo rispetto agli altri anni ma solo perché le restrizioni Covid e le incertezze sul futuro non ci hanno consentito di avviare anzitempo i lavori. Ora siamo pronti e siamo fiduciosi anche nell’intraprendenza degli esercenti balneari che anche quest’anno, nonostante il periodo di crisi incessante, crediamo faranno di tutto per dare supporto alla stagione turistica. Questo in attesa di una ripresa generale dell’economia che ci darà la possibilità, grazie al completamento dell’iter del piano spiaggia, di avere, già a partire dal prossimo anno, nuove attività stagionali lungo il nostro litorale.La spiaggia di Crosia Mirto è anche quest’anno Bandiera Verde dei pediatri. È una spiaggia a misura di bambino e per questo stiamo lavorando senza lesinare energie per rendere gli spazi pubblici decorosi e adatti ad ospitare le famiglie. Il periodo rappresenta per questo territorio un momento di crescita economica e un buon amministratore deve mettere a disposizione degli utenti e, quindi, anche dell’imprenditoria, tutti gli strumenti e i servizi necessari affinché si creino le giuste condizioni di crescita. E questo noi – conclude Antonio Russo - lo stiamo facendo» Il periodo rappresenta per questo territorio un momento di crescita economica e un buon amministratore deve mettere a disposizione degli utenti e, quindi, anche dell’imprenditoria, tutti gli strumenti e i servizi necessari affinché si creino le giuste condizioni di crescita. E questo noi – conclude Antonio Russo - lo stiamo facendo» Il periodo rappresenta per questo territorio un momento di crescita economica e un buon amministratore deve mettere a disposizione degli utenti e, quindi, anche dell’imprenditoria, tutti gli strumenti e i servizi necessari affinché si creino le giuste condizioni di crescita. E questo noi – conclude Antonio Russo - lo stiamo facendo"