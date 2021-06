Pedro’s, il pluripremiato brand calabrese della pizza di qualità, è tra i migliori pizzaioli di tutta Italia. L’attestazione arriva dal Pizza talent show, il format televisivo nazionale che lo ha visto sul podio dei finalisti e raggiungere la sua missione più importante: valorizzare e promuovere le migliori esperienze dell’agroalimentare Made in Calabria.

Migliore pizzeria del Sud Italia. Si aggiunge un ulteriore tassello al palmares di riconoscimenti conquistati da Pietro Tangari, che da 25 anni nella sede di Cariati prima e successivamente di Crosia e Corigliano – Rossano, condivide con la sua squadra il suo progetto di responsabilità sociale.

Impasto a 120 ore di maturazione, crema pasticcera ai limoni di Rocca Imperiale, cioccolato, macarons, frutti di bosco, passion fruit, ananas, kiwi e melone. Sono, questi, gli ingredienti utilizzati per l’ultimissima prova del format condotto ed ideato da Alessandro de Pietro.

Ai maestri pizzaioli in finale è stato richiesto di declinare nella versione dolce, il tradizionale impasto della pizza. Un dessert vero e proprio da accompagnare al brindisi conclusivo negli studi di Alma Tv la cui scenografia è stata curata dall’interior design cariatese Cataldo Formaro che con Pedro’s ha condiviso diverse esperienze, come quella di Casa Sanremo, il dietro le quinte ospitale del Festival della Canzone Italiana, opportunità e vetrina per le eccellenze e le produzioni agroalimentari provenienti da tutta Italia di farsi conoscere fuori dai confini regionali.

Alla lista degli ingredienti che Pedros’ si è portato dietro dalla sua terra (dalla liquirizia Amarelli al tartufo del Pollino, dal pecorino crotonese al bergamotto, dalla provola silana al pomodoro cuore di bue di Belmonte, la nota piccante del peperoncino e la ‘nduja di Spilinga, il maiale nero di Calabria)

non poteva mancare il limone di Rocca Imperiale, speciale agrume che nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento IGP. Il frutto ha forma allungata, di medie dimensioni e un peso medio di 100-160 grammi, con alta resa in succo; è pressoché privo di semi ed ha un profumo eccellente.

Tutto il meglio del seguitissimo format ideato e condotto da Alessandro De Pietro sarà confezionato in una unica puntata per ripercorrere tutte le fasi dell’avvincente competizione che per ben 14 puntate ha visto protagonista il maestro pizzaiolo calabrese.