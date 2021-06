“Un albero per il futuro”, anche l’Istituto comprensivo di Crosia, guidato dal dirigente scolastico Rachele Anna Donnici, ha aderito al progetto proposto dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza. Si è proceduto alla messa a dimora di 15 piantine donate dal suddetto Reparto Biodiversità In particolare sono stati interessati i seguenti plessi scolastici del Comprensivo cittadino: scuola secondaria di primo grado di Viale della Scienza di Mirto, scuola primaria Via del Sole, scuola primaria Via dell’Arte e scuola primaria della frazione Sorrenti. Alla dirigente Donnici non sono mancate parole di ringraziamento verso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza “per l’importante opportunità offerta agli alunni del nostro Istituto, che hanno avuto modo di sperimentare direttamente la realizzazione di un “bosco diffuso”, prendendosi cura delle piante che lo compongono e, di conseguenza, anche dell’ambiente che ci circonda”. Antonio Iapichino