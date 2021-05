Impedire che si ripetano i disservizi legati anche ad una cattiva gestione degli impianti fognari. Garantire la massima efficienza delle stazioni di funzionamento non solo per la stagione turistica e balneare alle porte, ma per tutti i 365 giorni dell’anno. – Sono, questi, gli obiettivi degli interventi di efficientamento e riqualificazione delle stazioni di sollevamento dell’impianto fognario che partiranno a giorni.

È quanto fa sapere l’assessore alle opere pubbliche e ambiente Sergio Salvati, informando con il Sindaco Filomena Greco che, consegnati oggi (venerdì 28) alla ditta affidataria, i lavori finanziati con fondi extra bilancio per 140 mila euro, interesseranno la rete fognaria che da Magarello arriva fino a San Leo.

L’Esecutivo Greco coglie l’occasione per informare che a questo intervento seguirà, per un importo di quasi 100 mila euro, quello relativo al lotto compreso tra località Magarello e Fiume Nicà.

Da San Leo a San Cataldo, dal mercato ittico a Padre Pio, dal Lungomare a via San Paolo, passando da via Puglia a piazza XI Settembre e fino a Magarello. Sono, queste, le 10 stazioni che saranno interessate dagli interventi.

Nello specifico, saranno sostituiti tutti i quadri elettrici con sistemi di ultima generazione che comprendono anche impianti di telecontrollo. Saranno installati chiusini ermetici a fermata stagna. Saranno installati dove mancanti o sostituiti se malfunzionanti le elettropompe. Saranno messe a dimora nuove catene e tubi guida. Tutte le stazioni di sollevamento saranno interessate da operazioni di pulizia e bonifica.