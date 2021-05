La Giunta regionale, su proposta del presidente Nino Spirlì, ha approvato la variazione al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023, per l’attuazione del Piano di rafforzamento professionale dei centri per l’impiego. L’importo, pari a 16.925.211,54, servirà per l’assunzione del personale dedicato.

IL PROVVEDIMENTO

La delibera approvata dalla Giunta trae origine dalla seduta del 7 maggio scorso della Conferenza Stato-Regioni in cui è stata sancita "l’intesa unanime in ordine alle modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. A seguito della rimodulazione economica, alla Regione Calabria, sono state assegnate risorse straordinarie una tantum per il potenziamento anche infrastrutturale dei Centri per l’impiego".

"La delibera – è scritto ancora – dispone l’iscrizione in bilancio, su pertinenti capitoli di entrata e spesa anche di nuova istituzione delle risorse assegnate dal ministero al Lavoro e Politiche sociali".