96 ore di lievitazione con una correzione di vino rosso gaglioppo, vitigno autoctono che nel 2017 il Times inseriva tra i dodici vitigni rari e di maggior valore del mondo e con il quale vengono prodotti la maggior parte dei vini rossi calabresi, soprattutto nel territorio dell’antica Krimisa, la Cirò magnogreca. Il guanciale di maiale nero di Calabria, che si distingue dagli altri per la sua carne più magra e salutare; il caciocavallo silano che si scioglie in bocca, la nota piccante data dal peperoncino calabrese in polvere e quella dolce e profumatissima offerta dalla scorza di bergamotto, agrume che ha il cuore della sua produzione nel reggino. – Gourmet ed identitaria, sono le due facce della stessa medaglia con la quale Pedro’s ha conquistato il palato ed il consenso della giuria del Pizza Talent Show (Alma Tv).

Il pluripremiato maestro pizzaiolo è tra le 12 esperienze che nella nona puntata del format tv nazionale si sono aggiudicate l’accesso alle semifinali. Saranno 4 per ogni area, 12 in tutti, a contendersi il podio che si deciderà il prossimo venerdì 28 maggio. Tra questi, per il Sud Italia, c’è anche Pedro’s, ambasciatore della pizza di qualità.

Eccellenze Made in Calabria e territori. La fedeltà al percorso fino ad oggi preferito da Pedro’s ha portato bene. Puntata dopo puntata i giudici del Talent condotto ed ideato da Alessandro De Pietro, Luciano Sorbillo, Fabio Sociani, Luigi Stamerra, Danilo Pagano e Stefano Calligari, hanno premiato le scelte, la competenza e la professionalità di Pietro Tangari che da 25 anni nella sede di Cariati prima e successivamente di Crosia e Corigliano – Rossano condivide il suo progetto di responsabilità sociale.

Tra acqua e farina, tradizione e volteggi dei dischi di pasta tra le abili mani dei maestri dell’arte bianca, sta appassionando l’Italia il format che va in onda tutte le sere alle ore 22,30 sul canale 65 del digitale terrestre e il giorno successivo in replica alle 15,30.