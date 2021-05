Decentrare i servizi al cittadino rendendoli facilmente accessibili. Crosia è pronta ad accogliere un ufficio giudiziario di prossimità che sia punto di riferimento per i centri del basso Jonio cosentino, della Sila Greca e della Valle del Trionto. La cittadina ionica si candida ad avere un ruolo centrale nel territorio giudiziario del tribunale di Castrovillari con l’obiettivo di snellire la macchina burocratica e di consentire a tutti i cittadini, soprattutto a quelli delle periferie, di accedere ai servizi della giustizia. Le periferie sono state le grandi penalizzate dalla riforma della geografia giudiziaria. È quanto fa sapere il sindaco di Crosia, Antonio Russo, che ha protocollato l’istanza di adesione alla manifestazione di interesse, per l’istituzione di uffici giudiziari di prossimità emanata dalla Giunta regionale della Calabria, avanzata dal Comune di Crosia in condivisione con altri sette comuni del territorio: Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Longobucco, Paludi e Pietrapaola. “L’allora soppressione del Tribunale di Rossano – ha commentato il sindaco di Crosia - ha penalizzato prima di tutti i comuni periferici a causa della conformazione geomorfologica della Calabria orientale e la totale assenza di infrastrutture viarie e mezzi di comunicazione”. Ora otto comuni, individuando in Crosia il soggetto capofila quale centro di riferimento e baricentrico rispetto a tutti gli altri, si uniscono per chiedere l’istituzione di un Ufficio di prossimità, che possa aiutare a colmare quel gap che si è venuto a creare successivamente alla soppressione del Tribunale di Rossano. Gli abitanti e i professionisti delle aree del basso Jonio – ricorda Russo - sono costretti a viaggi lunghissimi per raggiungere la sede del Palazzo di Giustizia, con tempi di percorrenza che spesso superano le due ore, causa il deficit di strade e di mezzi pubblici. Tra l’altro, l’associazione dei comuni che hanno fatto fronte unico per aderire alla manifestazione di interesse promulgata dalla Regione Calabria, anche in attinenza all’assegnazione dei punteggi valutativi previsti dal bando, ha un’oggettiva priorità. Russo, poi, si rivolge in prima istanza al presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, “affinché tenga in considerazioni le oggettive e reali difficoltà di questo territorio e condivida la scelta di insediare un Ufficio di prossimità nel Comune di Crosia, che rappresenta la condizione logistica migliore sia per centralità e riferimento nel territorio che per importanza demografica. Ma un appello – ha concluso ancora Antonio Russo - lo rivolgiamo anche alla deputazione parlamentare calabrese affinché, una volta individuate le sedi, il Ministero della Giustizia, velocizzi le procedure di attivazione degli sportelli”.