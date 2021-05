"Manifesto grande soddisfazione: è un giorno importante non solo per il Gom, Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria ma per tutti i cittadini calabresi". E' quanto afferma in una nota la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci. E prosegue: "Dopo il via libera dei Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, grazie al Decreto del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro, dott. Guido Longo, il Centro emato-oncologico del G.O.M. di Reggio Calabria ha ottenuto il parere di conformità alla programmazione sanitaria regionale quale Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico (IRCCS). Un risultato divenuto possibile grazie alla perseveranza e competenza del Commissario Straordinario del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” Iole Fantozzi. Ho seguito da vicino l’impegno della Commissaria Fantozzi ed è per questo che ho lavorato attivamente per una proficua sinergia fra tutti i livelli istituzionali. Tale risultato, che arriva dopo anni nei quali il G.O.M. è progressivamente cresciuto e ha aumentato il numero e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate, è un primo passo verso l’avanzamento dell’iter ministeriale che continuo a seguire fino al riconoscimento definitivo del C.R.E.O. che fornirà finalmente alla Calabria il suo primo IRCCS. Un traguardo che finalmente doterà la Calabria di un istituto di eccellenza specializzato e che potrà dare slancio all’intera Sanità calabrese".