'Quali vaccini per i nostri figli in epoca Covid e post - Covid'. E' questo il tema di un interessante webinar pianificato dall'Age, Associazione italiana genitori, per giovedi' 13 maggio, alle ore 20,30. L'iniziativa si potrà seguire da remoto sul canale Youtube dell'Age nazionale (associazionegenitoriageaps) e sulla pagina Facebook dello stesso sodalizio (associazionegenitoriage). Il compito di introdurre i lavori toccherà alla presidente nazionale dell'Age, Rosaria D'Anna. A seguire interverranno due esperti che risponderanno ai quesiti che verranno posti dagli internauti che seguiranno le attività tramite i suddetti canali social. Si tratta della dottoressa Concetta Volpe, pediatra e presidente della sezione Age di Mazzarino (CL) e la dottoressa Vittoria Paletta, pediatra di Mirtoi Crosia e Corigliano- Rossano (CS), nonché presidente dell'Age Jonio cosentino e consigliere nazionale della stessa associazione. Interverrà il professor Luciano Pinto, pediatra Sipps, società italiana di pediatria e preventiva e sociale, della Campania, nonché referente dellAge. L'incontro sarà moderato da Primo Galassi dell'Age Porto Potenza Picena (MC). Un'ulteriore attività foprmativa/informativa pianificata dall'Age nazionale che consentirà di arrichire le proprie conoscenze sul tema oggetto di discussione. Antonio Iapichino