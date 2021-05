Riparte sabato 8 aprile il mercato mensile sul lungomare Cristoforo Colombo. È quanto contenuto nell’ordinanza firmata dal vice sindaco Ines Scalioti nella quale, ratificando il quadro delle misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19 previste dalla Regione Calabria, si dispongono le linee guida di distanziamento sociale e di divieti di assembramento, dichiarando possibile la ripresa di attività di vendita di prodotti alimentari, agricoli e non alimentari nell’area mercatale indicata. Per gli operatori, l’accesso all'area avrà luogo a partire dalle ore 6.30 alle 7.30 e la distanza tra i posteggi assegnati dovrà essere non inferiore a tre metri. Ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato, nonché per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza individuate, saranno presenti gli agenti del corpo di Polizia Municipale coadiuvati dal personale comunale e dagli addetti delle associazioni di volontariato.