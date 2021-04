Nuovo look per l'isola ecologica in contrada Santa Maria del Monte a Villapiana. L'Amministrazione Comunale ha inteso valorizzarla e potenziarla, rendendola maggiormente funzionale con più spazi e risorse per il conferimento dei rifiuti. Il Comune di Villapiana ha partecipato all'avviso regionale per il finanziamento di interventi di recupero e di riqualificazione ambientale di aree pubbliche degradate, finalizzati al contrasto dell'illecito abbandono di rifiuti attraverso interventi di rimozione degli stessi, con conseguente miglioramento della qualità e del decoro dell'area interessata. La richiesta è stata accolta positivamente dalla Regione Calabria che ha finanziato l’intervento con un importo di quasi 30mila euro. Con la rifunzionalizzazione dell’isola, affidata alla Bsv srl, è possibile trovare all’interno della stessa i contenitori per poter conferire carta e cartone, farmaci scaduti, lampadine, organico, pile, piccoli elettrodomestici, multimateriale, scaldabagni, apparecchiature elettroniche e vetro. Si possono conferire soltanto i rifiuti prodotti nel territorio di Villapiana. Lo scopo del miglioramento dell’isola è quello di evitare che si disperdano o si abbandonino sulle strade i rifiuti in eccesso, per fare in modo che il territorio sia sempre pulito. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale e della Bsv è sempre quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata a Villapiana con la collaborazione dei cittadini. L’isola è dotata di telecamere di ultima generazione, capaci di catturare azioni irregolari.