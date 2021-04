Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Mario Occhiuto per la scomparsa, avvenuta ieri mattina, dell’avvocato Giuseppe Carratelli, per due volte sindaco della città di Cosenza e Presidente dell’Ordine degli avvocati, dal 1983 al 1990. “Con l’avvocato Giuseppe Carratelli – ha sottolineato il Sindaco in un messaggio indirizzato alla famiglia – scompare non solo il principe del foro che tutti abbiamo apprezzato e la figura di primissimo piano che per competenze e statura, universalmente riconosciute, ne hanno nel tempo scandito l’attività professionale, ma anche e soprattutto un grande uomo della Calabria e della città di Cosenza. Un uomo dall’infinita bontà, e di questi tempi, in cui la bontà è cosa rara, è più difficile essere buoni che essere grandi. Lui fu entrambe le cose. Un uomo d’altri tempi, come non ne esistono quasi più. A lui – afferma ancora il Sindaco Occhiuto - ero legato da grande affetto, come fosse quasi un padre a cui potersi rivolgere anche nei momenti più difficili e così è stato. Una persona retta e onesta che metteva sempre la coscienza prima di ogni cosa e mai il vantaggio personale o la carriera o l’interesse politico. E’ stata una grande figura professionale e politica che la città ricorderà per sempre ed in modo appropriato”. Il Sindaco Occhiuto ha proclamato per la giornata di domani, lunedì 12 aprile, quando saranno celebrati i funerali dell’avvocato Giuseppe Carratelli, il lutto cittadino, mentre a Palazzo dei Bruzi sarà esposta la bandiera del Comune a mezz’asta. “In questo difficile momento – ha detto ancora Occhiuto - sono affettuosamente vicino, con il cuore di un figlio, alla carissima moglie e ai figli Laura, Benedetto e Nicola, miei carissimi amici, ma anche ai nipoti e a tutti i parenti. Insieme hanno rappresentato e continuano a rappresentare una famiglia molto unita della quale mi permetto di sentirmi parte, ancor di più in questa dolorosissima circostanza”. L’avvocato Giuseppe Carratelli è stato per due volte Sindaco della città: dal 20 maggio 1989 al 10 agosto del 1990, guidando una giunta formata da Democrazia cristiana, Partito socialista, Partito socialdemocratico e Partito repubblicano. La seconda volta fu Sindaco dal 14 dicembre del 1991 al 16 giugno del 1992, guidando una giunta monocolore DC. “L’avvocato Giuseppe Carratelli – ha concluso il Sindaco Occhiuto - resterà a futura memoria nei cuori di tutti i cosentini anche per il fatto di essere stato Presidente del Cosenza Calcio in occasione della storica promozione della squadra rossoblù, allenata da Gianni Di Marzio, avvenuta il 5 giugno del 1988. Tra i suoi molteplici riconoscimenti anche l’onorificenza ricevuta quale Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana”.

Il Presidente del Consiglio comunale Pierluigi Caputo, a nome del civico consesso, ha espresso il suo cordoglio e quello dell’assemblea cittadina per la scomparsa dell’Avvocato Giuseppe Carratelli, più volte consigliere comunale di Palazzo dei Bruzi e Sindaco di Cosenza dal maggio ’89 all’agosto del ’90 e dal dicembre del ’91 al giugno del ’92. “Mi unisco al cordoglio espresso dal Sindaco Mario Occhiuto – ha sottolineato Caputo in una dichiarazione – certo di interpretare i sentimenti di tutto il Consiglio comunale per far sentire la nostra vicinanza alla famiglia per la scomparsa dell’avvocato Giuseppe Carratelli, uno degli esponenti più illustri e maggiormente rappresentativi della massima assemblea e della vita politica cittadina negli anni che lo hanno visto sedere tra gli scranni del Consiglio comunale (nelle consiliature 1980/1985, 1985/1990, 1990/1993, 1997/2002) ed anche quando è stato Sindaco della città. Raro esempio di correttezza e di rettitudine – prosegue la dichiarazione di Pierluigi Caputo – ha saputo incarnare il mandato ricevuto dai cittadini con un altissimo senso delle istituzioni. Dall’impegno politico non possiamo – ha aggiunto Caputo – tenere disgiunta la sua eccellente attività professionale grazie alla quale si è distinto come una delle più importanti e storiche figure del foro cosentino, qualità che gli sono valse per lungo tempo la carica di Presidente dell’ordine degli avvocati. E’ innegabile come, con la scomparsa di Giuseppe Carratelli – ha concluso Caputo – la città di Cosenza perda uno dei suoi figli più illustri e apprezzati. Anche il Consiglio comunale si impegnerà a ricordarne la figura come è giusto e doveroso che sia”.