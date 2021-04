La Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli - sede di Amendolara, la Regione Calabria - Assessorato alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociale e per la famiglia - e il Comune di Amendolara organizzano una conferenza stampa per presentare i primi straordinari risultati della ricerca realizzata nella Secca di Amendolara. La campagna di ricerca, e quindi la mappatura, effettuata con la Motonave oceanografica “Astrea”, conclusasi il 26 marzo scorso, ha portato alla luce un interessante banco di corallo rosso e altre specie che non erano mai stati segnalati nell’area dell’Alto Jonio Cosentino. Oltre agli aspetti di biodiversità, la mappatura del fondale della Secca ha permesso di evidenziare alcuni sfasamenti spaziali rispetto il SIC (Sito di interesse Comunitario), gestito dal Comune di Amendolara.

La conferenza stampa si terrà mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 11.00 presso la Sala Oro della Cittadella Regionale a Germaneto di Catanzaro.

Parteciperanno all’appuntamento con i media e forniranno i dovuti dettagli: il direttore della Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Amendolara, Silvio Greco; il responsabile della campagna oceanografica, Simone Canese; l’assessore all’Agricoltura e alla Pesca della Regione Calabria, Gianluca Gallo; il sindaco di Amendolara, Antonello Ciminelli.