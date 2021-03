Si è tenuta ad Amendolara, ai margini della Ss 106, una nuova protesta di tanti sindaci del territorio al fianco dei lavoratori ex Lsu-Lpu. La manifestazione promossa dal sindaco di Amendolara, Antonello Ciminelli, ha registrato un’importante presenza istituzionale, di lavoratori e sindacati. “Questi dipendenti comunali, perché è giusto chiamarli così - ha dichiarato il sindaco Ciminelli - vivono in una situazione di precarietà assoluta. Lo Stato conferisca le risorse economiche necessarie per garantire a queste persone la dignità”. Per l'Amministrazione Comunale di Amendolara, oltre al primo cittadino, erano presente il vice sindaco Pasquale Aprile; il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Soldato; l'assessore, Paoletta Murgieri; il consigliere comunale, Daniele Santagata. “Purtroppo su questa categoria di lavoratori l'attenzione del Governo è drasticamente calata - fa notare il sindaco di Amendolara -. Non stiamo qui a giudicare come il Governo stia investendo le risorse economiche, ma non è più tollerabile che i nostri lavoratori vengano trattati come dei precari istituzionalizzati”. Hanno accolto l'invito del collega di Amendolara ed erano presenti alla manifestazione, con indosso la fascia tricolore, anche i sindaci di Oriolo (Simona Colotta), Montegiordano (Rocco Introcaso), Canna (Paolo Stigliano), Nocara (Maria Antonietta Pandolfi), Castroregio (Alessandro Adduci), Alessandria del Carretto (Domenico Vuodo con il vice sindaco Rocco Adduci) e il vicesindaco di San Lorenzo Bellizzi, Nicoletta Pittelli. Tutti comuni, questi, dove ormai i Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità risultano indispensabili per garantire i servizi essenziali ai cittadini; e nei piccoli borghi svolgono anche una funzione sociale contribuendo nella loro vita quotidiana alla fragile economia di questo territorio.