Atto di indirizzo della Giunta Comunale riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, assistita dal segretario generale Ciriaco Di Talia, al Responsabile dell’Area Tecnica di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali per l’elaborazione del Piano Urbano del Traffico. L’atto è stato adottato in osservanza con i dettami del nuovo Codice della Strada, relativamente all’articolo 36 che regolamenta i “Piani urbani del traffico per la viabilità extraurbana”, che, tra l’altro, dispone l’obbligo anche per i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. Il Piano Urbano del Traffico, a scadenza biennale, dovrà prevedere il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. Il Comune di Cassano All’Ionio, si riporta nel deliberato, è stato inserito dalla Regione Calabria nell’elenco dei comuni obbligati all’adozione del Piano Urbano del Traffico, perciò sulla base delle Direttive Ministeriali vigenti, l’ente locale sibarita è tenuto a dotarsi del PUT, ovvero dello strumento tecnico-amministrativo finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali. Al Responsabile dell’Area Tecnica, ingegnere Luigi Serra Cassano, quindi, il compito di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali per l’elaborazione del Piano Urbano del Traffico, ivi compreso l’eventuale affidamento di incarico a professionista esterno. Copia della Deliberazione, resa immediatamente esecutiva è stata trasmessa al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto di competenza.