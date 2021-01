L’organizzazione di volontariato “Basta vittime sulla Strada statale 106” ha fatto notare che nel 2020 sull’omonima Ss 106 in Calabria si è verificato un calo drastico del fenomeno dell’incidentalità e della mortalità stradale, quale conseguenza naturale dei divieti progressivamente imposti alla mobilità di persone e veicoli. “Sulla Strada statale 106 - scrive il sodalizio - si è verificata una diminuzione complessiva dell’incidentalità del 18%. Nello specifico sono diminuiti del 23% gli incidenti con lesioni e dell’21% le persone ferite. Mentre le vittime sono in tutto 11: mai così poche dal 1996 ad oggi”. Da qui l’analisi: “La famigerata Ss 106 in Calabria è inadatta a gestire gli attuali volumi di traffico. Se diminuiscono, a causa di una pandemia, determinano di conseguenza un abbassamento evidente dei sinistri stradali e, quindi, delle vittime e dei feriti. Ciò meriterebbe un’analisi approfondita al fine di avviare finalmente un piano di investimenti per l’ammodernamento della “strada della morte”.