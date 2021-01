“Una riflessione a tutto tondo sulla musica in Calabria.” Così ha dichiarato il Presidente del Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Corigliano Rossano Pino Campana ideatore della manifestazione, patrocinata dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza, con il sostegno della Pro Loco Rossano “La Bizantina” e del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza maggiore Istituzione pubblica musicale del territorio.

L’iniziativa è in programma venerdì 8 gennaio alle ore 18. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su facebook sulla pagina del Centro Studi Musicali G. Verdi al seguente link ?????????https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1582682485263039&id=174332816098020&sfnsn=scwspwa e sul Canale YouTube Pro Loco Rossano al seguente link ????????https://www.youtube.com/watch?v=BiHKr1HpF2Q&ab_channel=ProLocoRossano.

Passato, presente e futuro della musica nella nostra regione analizzata da vari punti di vista: dall’aspetto didattico a quello della produzione, dal rapporto con l’associazionismo a quello con il mondo imprenditoriale e della società civile.?

Interverranno il Presidente f.f. della Regione Calabria Antonino Spirlì, il Consigliere regionale On. Giuseppe Graziano, il Presidente della Provincia di Cosenza Dott. Franco Iacucci, Il Direttore del Conservatorio di Cosenza M° Francesco Perri, il Dirigente scolastico dell’I.C. Crosia Mirto Dott.ssa Rachele Anna Donnici, il Presidente Unpli Cosenza Dott. Antonello Grosso La Valle, Il Direttore del Museo Diocesano del Codex? Don Pino Straface. I Club service saranno rappresentati per i Lions da Antonio Monaco Distretto 108 YA Presidente della IX Circoscrizione Calabria Nord; il Rotary Club sarà presente con il Presidente del Distretto 2100. In collegamento dall’Oman darà il suo contributo l’Ing. Nilo Domanico Direttore progettista dell’Oman Botanic Garden.

Il Mondo della musica sarà rappresentato oltre che dal Conservatorio di Cosenza e dal Centro Studi Musicali “G. Verdi” di Corigliano Rossano, dalla Società ACAM Beethoven di Crotone con l’intervento del M° Fernando Romano, dall’Associazione “Orfeo Stillo” di Paola (CS) che sarà rappresentata dalla Dott.ssa Giusy Ferrara, dal Maestro Paolo Manfredi in rappresentanza dell’Istituto Calabrese Arte Musica e Spettacolo di Cosenza, dal Maestro Gianfranco Cambareri Presidente dell’ Organizzazione Cori Calabria, dal M° Francesco Spezzanopresidente dell’Associazione Hello Music di Acri (CS).

Saranno inoltre presenti esponenti del mondo dell’impresa, dell’industria, e dell’associazionismo culturale e del terzo settore: Pro Loco Corigliano, Pro Loco Rossano, MAROS eventi di Maria Rosaria Bianco, Associazione Valorizzazione “Vincenzo Valente”, Associazione “Vincenzino Filippelli”, Associazione “Insieme per camminare”, Premio Fotografico Letterario “ITALO”, RISME rivista e agenzia di servizi, Associazione fotografica “RAINBOW”.