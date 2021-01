Con l’inizio del nuovo anno il dott. Pasquale Giustiniani è il nuovo Direttore Generale della Bcc Mediocrati. La nomina è stata deliberata dal CdA della Banca e confermata dalla Capogruppo Iccrea. Giustiniani subentra al dott. Bove, chiamato a nuovi incarichi dalla stessa Capogruppo. Dirigente bancario di lungo corso, dal 2011 al 2020 Pasquale Giustiniani è stato direttore della Federazione Calabrese delle Bcc.

Originario di Afragola (Na) e laureato in economia e commercio presso l’Università di Napoli, il nuovo Direttore Generale della BCC Mediocrati ha una profonda conoscenza del territorio calabrese, in cui opera sin dal 1973. Ha maturato diverse esperienze, presso Banco di Napoli, Credito Emiliano e Banca Antonveneta, prima di approdare al mondo del Credito Cooperativo per il tramite della BCC di Curinga e, poi, della BCC Centro Calabria, di cui è stato Direttore dal 2001 al 2010.

Al nuovo Direttore è demandata la guida della Banca in un momento storico ancora caratterizzato dalla pandemia.

“Pasquale Giustiniani conosce molto bene la realtà della BCC Mediocrati - ha dichiarato il Presidente Paldino – la sua nomina a Direttore Generale si inserisce in un percorso di crescita costante che ha portato la Banca a raddoppiare di recente le proprie dimensioni e rafforzare il suo ruolo di riferimento sul territorio”.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha rivolto un sentito ringraziamento al dott. Bove, Direttore uscente, che ha concluso il suo mandato dopo 3 anni di servizio.