Il video-messaggio del sindaco Antonio Russo, a tutti i concittadini di Crosia, residenti e fuori sede, in occasione della Solennità del Natale. Ricorrenza che quest'anno viene vissuta in maniera, particolare, unica per certi versi, e sicuramente difficile per tutti. Abbiamo solo una prospettiva: sperare!

Sperare nel futuro, sperare nella scienza, sperare nei buon sentimenti dell'uomo. Auguri. a tutti

Clicca sulla foto per il videomessaggio: