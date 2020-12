L'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, si è recato in visita a Rocca Imperiale nel percorso di sempre maggiore conoscenza delle economie agricole calabresi e di possibili soluzioni di sviluppo. A Rocca Imperiale, l'assessore Gallo ha interloquito con i consiglieri comunali del movimento politico "Rocca nel cuore" discutendo delle produzioni d'eccellenza: non solo limone, ma anche mandorle (in riferimento al Distretto della Mandorla della vicina Amendolara), fichi, uva, olive, albicocche, tartufi.

“Prendiamo atto con estrema soddisfazione - ha commentato il consigliere e già assessore comunale, Giovanni Gallo - come la Regione Calabria stia attenzionando i nostri tesori della terra. Abbiamo avuto conferma che il limone di Rocca Imperiale si trova al centro dell'agenda delle politiche agricole regionali. Ringraziamo l'assessore regionale Gallo per il suo costante impegno a sostegno dell'economia agricola calabrese”. Tutti i consiglieri di minoranza con il capogruppo Tiziana Battafarano e gli altri consigliere (oltre a Giovanni Gallo) Clelia Le Rose e Giuseppe Oriolo ritengono prolifico questo incontro con l'assessore regionale anche e soprattutto per mantenere alta l'attenzione sui tanti progetti che "Rocca nel cuore" sta portando avanti per la valorizzazione delle eccellenze agricole.