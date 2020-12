La necessità oggettiva di andare incontro ai bisogni dei più deboli. Operando su questa linea prosegue il lavoro degli uffici dei servizi sociali comunali che, dall’inizio della pandemia da Covid-19, hanno attivato tutte le misure di sostegno per andare incontro, nella maniera più ampia possibile, alle famiglie e ai cittadini in difficoltà. È quanto ha sottolineato l’Assessore Paola Nigro, soddisfatta non solo per il lavoro svolto dagli uffici, ma anche per la collaborazione con scuole e associazioni cittadine che operano nel volontariato. Tante le iniziative e le misure già messe in campo e altre ancora in fase di attuazione. A partire dalla consegna di farmaci e spesa a domicilio per gli anziani e per le persone le cui famiglie si trovano in una condizione di fragilità, gestita con la collaborazione dalla Croce rossa italiana di Mirto Crosia e dai volontari della Protezione Civile; la consegna dei buoni spesa Covid-19 (ordinanza n 658 del 29 marzo 2020 Protezione Civile) per circa 400 famiglie in difficoltà; erogazione di contributi economici sanitari con fondi comunali per famiglie in difficoltà; iniziative di spesa solidale e colletta alimentare; buoni spesa Covid-19 erogati dalla Regione Calabria in favore di nuclei familiari in difficoltà economica anche temporanea dovuta all’emergenza sanitaria (D.G.R. 44 20202 e D.D. N. 604) per un totale di 180 famiglie; contributi destinati per centri estivi a parrocchie e associazioni, per attività ludico-ricreative ed educative per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni; Attivazione del Nido Comunale; Banco alimentare Croce rossa per 180 famiglie; Adesione al decreto Mibact Aiuto e sostegno alla filiera dell’Editoria libraria per la fornitura di libri alla biblioteca comunale da librerie della Provincia o Città Metropolitana; Approvazione proposta di adesione al progetto “Ambiente e stili di vita” dell’associazione Gli Altri siamo noi relativo all’avviso pubblico “Educare” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nato con il fine di incentivare la ripresa delle attività educative, ludiche ricreative dei bambini e dei ragazzi, fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria da covid-19 durante le prime fasi, attraverso interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza; Approvazione proposta di adesione al progetto "imprenditori del domani" dell'associazione Gli altri siamo noi, relativo all'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione e di educazione nelle materie STEM -Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità. Antonio Iapichino