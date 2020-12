In modalità telematica, si è tenuto un interessantissimo incontro tra gli studenti delle classi Quarte del Polo Liceale di Rossano (circa 330 studenti) ed i membri della Commissione per lo Statuto della neonata città di Corigliano-Rossano. Come rappresentanti dell’Ente Comunale erano presenti Maria Salimbeni Presidente della Commissione, Isabella Monaco, vicepresidente della Commissione e Mattia Salimbeni, consigliere e membro della Commissione, che hanno presentato il contest di idee "Tre parole per la città".

Ha iniziato i lavori il dirigente scolastico, Antonio Pistoia, presentando con orgoglio gli indirizzi di studio del Polo, che comprende il Liceo Artistico, Classico, Linguistico e Scientifico. Il Dirigente precisa che dall’anno scolastico in corso nelle scuole di ogni ordine e grado è obbligatorio lo studio di Educazione Civica e che ogni occasione, come l’incontro organizzato per la presentazione del contest, debba essere vissuto come momento importante per capire come funzionano le istituzioni e quali siano gli strumenti per esercitare la cittadinanza attiva.

A seguire, i tre Consiglieri, a turno, hanno esposto cosa significhi essere cittadini consapevoli, sollecitando gli studenti in videoconferenza con continue domande e spunti di riflessione. Si è posto l’accento, soprattutto, sul futuro che i giovani vorrebbero per la Città di Corigliano-Rossano, area urbana vastissima che rappresenta un punto di riferimento per tutto l’Alto Ionio cosentino.

I ragazzi e le ragazze hanno aderito all’incontro con entusiasmo, consapevoli di poter partecipare alla stesura del primo Statuto della Città Corigliano- Rossano, realizzando un importante tassello di cittadinanza attiva. Un’opportunità senza precedenti, alla quale i ragazzi hanno concorso con una sensibilità degna di plauso, con numerose domande sulla realtà politica e sociale di Corigliano- Rossano.

"Avremo la premura" precisano i rappresentanti degli studenti "dopo un breve periodo di riflessione e di approfondimento, di consegnare le nostre conclusioni alla Commissione". “Vogliamo ringraziare” -aggiungono- “il dirigente Antonio Pistoia, la prof.ssa Stella Pizzuti, il prof. Pasquale Tisci, i membri della Commissione Statuto Comunale, tutti i docenti e gli alunni presenti in video conferenza”.

L'incontro è stato egregiamente moderato da Quintino Berardi, rappresentante degli studenti per la Consulta Provinciale, e Saverio Forciniti, rappresentante degli studenti nel Consiglio d’Istituto del Polo Liceale di Rossano.