“Ammontano a 400 milioni di euro le risorse inserite nel decreto Ristori ter e destinate ai Comuni italiani per fornire gli aiuti alimentari e buoni spesa per le famiglie e i cittadini piombati in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. Le risorse previste per la Calabria ammontano, in totale, a più di 17 milioni”.

Lo affermano in una nota i parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle Alessandro Melicchio, Anna Laura Orrico, Laura Ferrara, Elisa Scutellà, Giuseppe Fabio Auddino, Massimo Misiti, e Riccardo Tucci, commentando l’ulteriore pacchetto di interventi contenuti nel dl Ristori ter. “Per i Comuni della provincia di Catanzaro sono stati stanziati 3 milioni di euro. Il Comune capoluogo potrà disporre di 622mila euro. Per la provincia di Cosenza sono previsti 6 milioni e due, con 472mila per la città bruzia. Nella città metropolitana arriveranno 4 milioni e 700mila euro, con un milione e 360mila euro previsti per Reggio Calabria. Un milione e 700mila euro arriveranno in provincia di Crotone e un milione e quattro in quella di Vibo Valentia, con i due capoluogo di provincia che riceveranno 574mila e 274mila euro rispettivamente“.

“Il rinnovo di questo intervento - proseguono i pentastellati - è l’ennesima dimostrazione che gli interventi di politica sociale voluti dal MoVimento 5 Stelle con il ministro Catalfo vanno nella direzione di non lasciare nessuno indietro. L’ulteriore provvedimento definito, nei giorni scorsi, dall’esecutivo fa salire a circa 10 miliardi di euro i fondi stanziati nei tre decreti Ristori per aiutare lavoratori e imprese a superare gli effetti economici negativi determinati da questa nuova ondata. È l’ennesima dimostrazione che lo Stato c’è; il MoVimento 5 Stelle lavora per mettere in sicurezza il tessuto economico e sociale del Paese”, concludono i parlamentari 5 stelle.