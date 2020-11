di FRANCO FILARETO - La tempesta d'acqua che ieri si è abbattuta su Rossano, tra i tanti danni prodotti all'ambiente naturale e antropico, c'è da annoverare quello al luogo prossimo ai due immobili bizantini più rappr esentativi di Rossano: l'ex oratorio e l'ex monastero femminile dedicati a S. Maria Theotokos Anastasia, più noti dal '400 con il nome di S. Marco. Il nubifragio ha abbattuto il muro della strada di accesso ai due edifici, forse a rischio di instabilita'. Perciò è necessario che le istituzioni preposte procedano, in sintonia fra loro, alle opere di consolidamento del sito con particolare sollecitudine.

L' Oratorio era in origine il luogo di incontro e ascesi comunitari dei monaci delle sottostanti Laure del S. Marco e S. Nicola al Vallone. A metà del sec. X, Euprassio, Governatore della Provincia Bizantina di Calabria-Lucania-Puglia, che aveva la sua sede a Rossano, incarica S. Nilo di rifondare l'oratorio e l' annesso Monastero. In pochi mesi il Santo rossanese rinnova i due edifici, li intitola come detto sopra e li affida alla sua maestra e discepola S. Theodora. Questa si trasferisce con le sue monache dal monastero dell'Arinario o S. Opoli (ubicato nella zona montana di Ceradonna o Vadda era Patissa e fondato da S. Nilo) al nuovo monastero del centro urbano (rione Grecia). Questo è il primo monastero femminile urbano, dove vengono accolte donne sole e/o non autosufficienti, vedove e quante avvertono la chiamata. L'oratorio era ed è il capolavoro dell'architettura sacra bizantino-greca in Calabria, il prototipo dei successivi oratori sorti nella Regione (come la Cattolica di Stilo), la testimonianza emblematica della religiosità e della civiltà bizantine in Calabria. Il Monastero nei secoli successivi viene sconsacrata e privatizzato, passando in epoca recente alla famiglia Nola: oggi è abitazione e sede di un noto ristorante.