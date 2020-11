Il Laboratorio di Fisica Applicata per le Nanotecnologie, i Beni Culturali e la Comunicazione della Scienza del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Università della Calabria (DiBEST), in connessione con le attività di ricerca svolte, realizza iniziative di comunicazione e di promozione della cultura scientifica, rivolte prevalentemente alle scuole del territorio. In particolare, sin dall’a.a. 2018/19 è in corso di svolgimento un’azione organica volta a fornire alle Istituzioni scolastiche consulenza e servizi didattici per la realizzazione dei previsti “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) di cui al DM 774/2019. L’iniziativa, che ha sin qui coinvolto in un biennio circa 600 studenti di varie scuole secondarie del territorio, è contestualizzata prevalentemente sull’applicazione di tecniche di diagnostica per immagini alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali e alle scienze della vita.

In questo conteso, a margine di uno studio sperimentale sui sistemi anticontraffazione delle moderne banconote, il Dibest ha realizzato un’attività PCTO sull’imaging multispettrale, che ha consentito di promuovere tra le studentesse e gli studenti partecipanti sia competenze di tipo trasversale che specifiche conoscenze di fisica applicata (in particolare di ottica). L’attività didattica ha avuto anche l’obiettivo di promuovere le conoscenze necessarie al cittadino per verificare la genuinità delle banconote nell’uso quotidiano. Una delle immagini realizzate insieme agli studenti a titolo di documentazione (dal titolo The Color of Money) è stata scelta dalla rivista The Physics Teacher (edita dall’American Association of Physics Teachers) per la copertina del numero di novembre 2020 (https://tinyurl.com/y5vub2y8).

Di seguito si riporta il link di un interessante video nel quale il prof. Peppino Sapia del DiBEST illustra alcuni dei sistemi anticontraffazione impiegati nelle banconote in euro, confrontandoli con quelli delle vecchie banconote in Lire: https://youtu.be/-z8Ew4ykzcY