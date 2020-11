Si è tenuto venerdì mattina il sopralluogo ufficiale per valutare lo stato dell'arte e l'avanzamento dei lavori che stanno interessando la Stazione Zoologica "Anton Dohrn" - Calabria - Città di Amendolara. L'ingegner Fabrizio Vecchi, direttore generale della sede centrale della "Anton Dohrn" di Napoli e delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il sopralluogo, ha espresso soddisfazione per la celerità e l'adeguatezza con le quali si portano avanti i lavori di completamento della struttura che diventerà l'unica sede italiana per la ricerca biologica marina. Il sindaco Antonello Ciminelli ha accolto l'ingegner Vecchi e lo stesso professor Silvio Greco, dirigente di ricerca della "Anton Dohrn" e direttore della sede di Amendolara, dove lavorano già otto ricercatori che presto diventeranno dieci, prima di raggiungere nel giro di qualche mese il numero di venticinque unità. Gli attuali ricercatori assegnati alla Stazione Zoologica e provenienti da altre regioni d'Italia si sono trasferiti a tempo pieno ad Amendolara.

Il sopralluogo - presso la struttura sita in contrada Torre Spaccata - si è reso necessario anche in vista della imminente inaugurazione ufficiale che vedrà la presenza, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e che dovrebbe tenersi, al netto dell'emergenza sanitaria in atto, entro l'anno in corso. La Stazione Zoologica oltre ad ospitare già attività di ricerca sta prendendo forma anche al suo esterno assumendo caratteristiche di una vera oasi della scienza e del mare. Erano presenti al sopralluogo anche il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Soldato; l'assessore comunale, Paola Murgieri e il consigliere comunale, Daniele Santagata. Collaudato anche un sistema all'avanguardia di videosorveglianza che già da alcuni giorni monitora tutta l'area circostante alla struttura. Soddisfatto il sindaco Antonello Ciminelli che ha fatto di questo progetto un fiore all'occhiello nel programma dell'Amministrazione Comunale.