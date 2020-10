L’onorificenza della “Civica Benemerenza” è stata concessa dalla Giunta comunale di Cassano all’Ionio al concittadino, presidente del Comitato Italiano per l’Unicef, Francesco Samengo. Questa, la motivazione riportata nell’atto deliberativo: motivazione: “Per le sue capacità umane, professionali e relazionali e per avere, attraverso il costante dialogo con le Istituzioni ed il coinvolgimento dei giovani, promosso ed ideato progetti tesi a realizzare i diritti di tutti i bambini, delle bambine e degli adolescenti. Per avere dato impulso all’azione dell’Unicef in Calabria ed in Italia, rendendo sempre più capillare la sua azione in difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Per avere, nei molteplici ruoli ricoperti, lavorato intensamente per lo sviluppo socio-economico del territorio calabrese. Per non aver mai spezzato quel filo sottile che unisce ogni persona alla propria terra d’origine, custodendo immutato il legame con la Città di Cassano All’Ionio”. Il dottor Francesco Samengo, nato a Cassano All’Ionio il 12/08/1939 e da anni vive a Roma. Dal 25 luglio 2018 ricopre la carica di Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF. Nel corso degli anni, ha ricoperto importanti ruoli politici, manageriali ed apicali in numerose aziende pubbliche: membro del Comitato di Gestione della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, Presidente del Credito Fondiario ed Edilizio di Calabria, Campania, Lucania e Puglia, Membro del Consiglio di Amministrazione degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, Dirigente del Gruppo SPI SpA, poi confluito in Sviluppo Italia, Presidente del BIC Calabria, Amministratore Delegato della SVI Calabria srl- Gruppo Sviluppo Italia, Vice Presidente di Sviluppo Italia SpA, Presidente di Sviluppo Italia Engineering SpA, Presidente Invitalia Reti SpA, Presidente Invitalia Attività Produttive SpA. Dopo alcuni anni di volontariato, nel 2001 il Dott. Samengo è stato nominato Presidente del Comitato Regionale Calabria per l’UNICEF, riuscendo a sviluppare ed incrementare, grazie alle sue doti relazionali ed organizzative, l’azione dell’UNICEF, rendendola sempre più capillare sia per ciò che attiene alla difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e sia per quanto riguarda la raccolta fondi. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gianni Papasso, in segno di gratitudine per l’illustre concittadino, che non ha mai rescisso il legame con la Città di Cassano All’Ionio, visto il curriculum vitae, nonché per l’opera meritoria ed instancabile in favore dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, per tali ragioni ha inteso concedere, con voti unanimi, al Dott. Francesco Samengo, Presidente del Comitato Italiano per l’UNICEF, la Civica Benemerenza. Copia del deliberato, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato trasmesso al destinatario dell’onorificenza della “Civica Benemerenza” e all’ufficio Affari Generali per quanto di competenza. Il Comune di Cassano, ha ricordato il sindaco Papasso, sensibile alle problematiche dell’infanzia ha già aderito al “Programma Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti”, promosso dal Comitato italiano per l’Unicef, finalizzata a migliorare la vita dei bambini, riconoscendo e realizzando i loro diritti e quindi di trasformarla per costruire comunità migliori oggi e in futuro.