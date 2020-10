Il sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Gianni Papasso, ha promosso l’iniziativa di organizzare un incontro per giovedì prossimo, 22 ottobre, alle ore 17, nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, invitando a partecipare i colleghi sindaci dei Comuni di Albidona, Filomena Palma, Amendolara, Salvatore Ciminelli, Cerchiara di Calabria, Antonio Carlomagno, Francavilla Marittima, Franco Bettarini, Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia, Trebisacce, Franco Mundo e Villapiana, Paolo Montalti, per fare il punto della situazione in merito alle previste opere di compensazione ambientale derivanti dalla realizzazione del 3° Megalotto della S.S. 106 Jonica che dovrebbero essere realizzate nei territori di riferimento.