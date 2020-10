Nel quadro delle politiche aziendali di rafforzamento del personale medico ed infermieristico, costantemente ispirate ai criteri della competenza professionale, dell’abnegazione e del merito, dello spirito di servizio e dell’amore per la propria terra, iGreco Ospedali Riuniti continuano a credere e ad investire concretamente sulla Calabria con l’obiettivo di garantire a tutti e di esportare sanità di qualità. È quanto fa sapere Giancarlo Greco, responsabile de iGreco Ospedali Riuniti informando che il Gruppo ricerca e selezionerà 15 infermieri da inserire nell’organico dei tre ospedali La Madonnina, Madonna della Catena e Sacro Cuore. Non servirà alcuna raccomandazione politica o di altro tipo – precisa e scandisce Greco. Basterà soltanto essere in grado di presentarsi motivati, ispirati e capaci di competere sulla sola base del merito per condividere, nella grande squadra aziendale, l’obiettivo ed il progetto di interpretare al meglio il senso della salute. L’auspicio che vogliamo condividere con tutti i calabresi – continua – in particolare con quanti sono impegnati ogni giorno, tanto nel settore pubblico, quanto in quello privato, a garantire una sanità giusta, puntuale ed all’avanguardia, resta – conclude Greco - quello di contribuire a trasmettere fiducia e ottimismo in una Calabria che vuole essere protagonista. Per candidarsi i professionisti dovranno inviare il proprio curriculum vitae ed il certificato OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) alla mail insquadraconigreco@igrecospedali.it entro sabato 31 ottobre. Successivamente alla verifica e selezione dei curricula saranno fissati dei colloqui. L’inizio dell’attività lavorativa con la firma del contratto di assunzione a tempo indeterminato è fissata per il mese di dicembre 2020. -