A Decollatura (CZ), famosa per la coltivazione delle patate, si è svolto il "cava patate day" prima scavatura delle patate viola di Calabria, evento gestito dal tecnico Coldiretti Luca Meringolo. L'azienda Talarico Michelangelo e di suo figlio Giuseppe ha ricevuto da parte del direttore interprovinciale di CZ-VV-KR Pietro Bozzo e del responsabile regionale di Campagna Amica Mario Ambrogio, il sigillo di campagna amica come custode dell'agro-biodiversità italiana e calabrese in particolare. La scavatura è avvenuta grazie anche alla collaborazione di altre aziende Coldiretti del luogo del giovane Fabio Lucente, seguito e coadiuvato dal papà Angelo. Gli ospiti incuriositi hanno partecipato alla raccolta e sommerso di domande sia Giuseppe che Michelangelo, ma chiedendo anche informazioni specifiche alla dott.ssa Vincenzina Scalzo divulgatrice ARSAC, ente che ha fornito la semente al produttore. L'azienda del reventino. produce diverse e genuine colture locali: fagioli, zucche, mele, grano verna, tutte in pieno campo e realizzate con non poche difficoltà legate a molteplici fattori ambientali. La caratteristica principale di produzione dell'azienda vede la rotazione colturale, la nutrizione del terreno con sostanze biologiche e naturali quindi decisamente sostenibili e con l'uso di acque di irrigazione provenienti da sorgenti incontaminate. Anche il metodo di raccolta è tradizionale, perché fatto a mano. Presenti inoltre numerose donne, che hanno partecipato al momento della raccolta. Di fronte alla ricca tavola imbandita a cura delle “donne di casa, le sig.re Ornella e Debora, ci si è lasciati andare e ne è scaturito uno scambio di idee, usi e ricette pensando così nuovi possibili usi in cucina. Si è parlato del fondamentale e significativo ruolo delle donne all'interno dell'azienda con un approfondimento insieme a Maria Antonietta Mascaro responsabile regionale Coldiretti donne impresa. Uno degli impegni che è scaturito, da questa giornata, è la valorizzazione della patata viola anche con la creazione di ricette che scaturiranno dalla creatività, passione e innovazione degli agrichef di Terranostra-Campagna Amica, che anno portare in tavola quello che si produce.