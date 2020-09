“Una riforma utile e davvero efficace non può non avere un’ampia convergenza: magari con visioni diverse, ma con un’unica prospettiva. A tal proposito leggo con spirito positivo la posizione palesata nei giorni scorsi dal collega Carlo Guccione e dal gruppo consiliare del Partito Democratico rispetto alla proposta di legge mirata a rivoluzione e migliorare il sistema sanitario, scindendo le competenze delle Aziende territoriali da quelle ospedaliere. È un ottimo passo avanti verso una discussione proficua che, seppur non mancherà di confronti serrati, ci auguriamo tutti possa mandare in porto uno strumento legislativo certamente migliorativo dell’attuale assetto sanitario calabrese”.

È quanto dichiara il Presidente del Gruppo Udc in Consiglio regionale, Giuseppe Graziano, che continua a raccogliere sostegno attorno alla proposta di legge sulla Riforma delle aziende del Servizio sanitario regionale, presentata nei giorni scorsi e che a breve dovrebbe passare alla discussione delle Commissioni consiliari.

“È una riforma importante, forse epocale per il sistema Calabria – aggiunge Graziano – ed è per questo che è necessario avere continuo e costante confronto con le altre forze politiche e con i cittadini per raccogliere ulteriori input e, perché no, apportare dei correttivi qualora si ritenessero necessari e utili a rendere più efficiente il complesso sistema regionale della sanità”.

“La vera rivoluzione della nostra proposta – precisa ancora il Capogruppo Udc – è quella che introduce, di fatto, il concetto di omogeneità all’interno dell’apparato sanitario calabrese. Soprattutto in quello ospedaliero. Con l’istituzione delle Aziende ospedaliere, infatti, si garantirebbe all’utenza un accesso più diretto e immediato alle prestazioni mediche. E su questo abbiamo trovato non solo la convergenza del Partito Democratico ma anche del Movimento 5 Stelle che, pur non avendo suoi portavoce in Consiglio regionale, rappresenta una fetta importante dell’elettorato calabrese. A tal proposito, nei giorni scorsi ho incontrato il deputato pentastellato nonché componente della commissione parlamentare Sanità, Francesco Sapia, che mi ha espresso pieno sostegno sulla proposta di legge confermando che tale riforma è un ottimo strumento per potenziare la rete ospedaliera periferica e territoriale. Del resto è anche questa una delle battaglie che da inizio legislatura sta portando avanti il M5S”.