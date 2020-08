Dopo l’insediamento del Commissario prefettizio al Comune di Pietrapaola, nella cittadina ionica si sta lavorando per strutturare le liste in vista delle prossime elezioni amministrative, che dovrebbero effettuarsi il prossimo 21 settembre. Il periodo è inconsueto per creare delle formazioni politiche e affrontare una campagna elettorale. D’altronde, la gente del luogo è distratta dalle vacanze estive e i turisti che hanno scelto Pietrapaola per le proprie ferie, preferiscono godersi le bellezze naturali e la natura incontaminata che il territorio offre loro, piuttosto che ascoltare dibattiti e/o comizi. Dunque, si conteranno sulle punta delle dita i giorni che resteranno a disposizione dei candidati per fa conoscere i propri programmi elettorali. Intanto c’è bisogno di organizzarsi. E’ giunto il primo nominativo. Si tratta di Giandomenico Ventura, che ha comunicato ufficialmente ai propri concittadini la sua candidatura a sindaco. “Mi conoscete tutti, ho sempre cercato di portare avanti i valori del rispetto, dell’amicizia, dell’onestà e l’impegno verso la nostra comunità”. Ha esordito in questi termini, attraverso un video-messaggio, il primo neo-candidato a sindaco di Pietrapaola. Giandomenico Ventura non è nuovo al mondo della politica territoriale. Già delegato esterno di maggioranza alla Comunità montana per il Comune Pietrapaola dal 1990 al 1993, ha ricoperto per lo stesso Comune anche il ruolo di assessore comunale dal 1993 al 1997 e per dieci anni, dal 2002 al 2012, è stato Sindaco della stessa cittadina ionica. Adesso ha deciso di ritornare a offrire il proprio servizio alla sua gente. Ventura ha evidenziato di essere stato sollecitato da più parti “ad affrontare – ha detto - un momento politico, sociale ed economico difficile e particolarmente delicato non solo per la comunità di Pietrapaola ma per l’intero Paese. Non mi tiro indietro – ha aggiunto - quando vengo chiamato a difendere gli interessi e le sorti di una comunità che amo”. Ventura è convinto che <>. Intanto, nei prossimi giorni sarà definita la squadra che accompagnerà il candidato sindaco Giandomenico Ventura nell’imminente campagna elettorale, con la lista denominata “Insieme per crescere”. Antonio Iapichino