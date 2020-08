Nonostante le alte temperature che stanno caratterizzando queste giornate dell’atipica Estate 2020, si susseguono le iniziative dell’Istituto Donizetti di Mirto. Dopo la conclusione dell’anno accademico, con gli appositi esami, sostenuti da remoto, da parte degli allievi, una nuova azione formativa è stata pianificata dalla struttura guidata dal direttore Giuseppe Greco, con il patrocinio dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Crosia. Si tratta di una masterclass di perfezionamento pianistico, curata dal maestro Angelo Guido, pianista e docente del Conservatorio "S. Giacomantonio" di Cosenza. Uomo di alto spessore professionale. Vanta un curriculum di tutto rispetto. Ha iniziato la sua formazione allo stesso conservatorio cosentino, diplomandosi in pianoforte con il massimo dei voti. Ha proseguito i suoi studi a Firenze e negli stessi anni ha seguito corsi di perfezionamento in Spagna, quindi, ha iniziato l’attività concertistica in molte città italiane. Non si è fermata la sua azione formativa seguendo corsi di numerosi e illustri musicisti. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti a concorsi pianistici; ha suonato in diverse città del mondo Dal 1996 è titolare di una cattedra di Pianoforte principale al Conservatorio di Cosenza.

Le attività della masterclass si svolgeranno, nel rispetto delle normative anti-Covid, dal 5 al 7 agosto, nelle aule dell’Istituto Donizetti, situato a Mirto Crosia nell’omonima strada intitolata all’importante compositore bergamasco, vissuto nell’Ottocento, appunto, Gaetano Donizetti. Tante le iscrizioni da parte di allievi che hanno ritenuto opportuno seguire le attività di perfezionamento pianistico nella cittadina ionica. Infatti da diversi giorni si sono chiuse le iscrizioni per sold-out dei posti disponibili.

L’ultimo giorno di attività (7 agosto), oltre alle apposite lezioni teorico-pratiche, alle ore 21, presso la Gelateria “Kursaal” sul lungomare “Centofontane” di Mirto, si terrà un convegno conclusivo sul tema “Note distanti” – La musica al tempo del Covid-19. All’evento serale è prevista la partecipazione attiva di rappresentati delle istituzioni locali e docenti musicali. Durante l’iniziativa dal carattere socio culturale, che verrà introdotta e coordinata dal sociologo e giornalista Antonio Iapichino, porterà i saluti il sindaco di Crosia Antonio Russo. Diversi gli interventi programmati. Sulla tematica si confronteranno, infatti, Giuseppe Campana, direttore del Centro studi musicali “G. Verdi” di Corigliano Rossano, Rachele Anna Donnici, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Crosia Mirto, Francesco Russo, Presidente del Consiglio comunale di Crosia con delega allo Spettacolo e al Turismo e Giuseppe Greco, direttore dell’Istituto Donizetti di Mirto Crosia. Al termine del convegno verranno rilasciati gli attestati ai corsisti partecipanti alla masterclass.

Il direttore del Donizetti, Giuseppe Greco, ha evidenziato la valenza dell’iniziativa. “Crediamo – ha detto - nel potere della musica. Studio, ricerca formazione sono la nostra filosofia. Coltiviamo insieme ai nostri ragazzi la passione per la musica, li accompagniamo nella loro crescita professionale e li sosteniamo nelle loro scelte”. E ancora. “Cerchiamo, con grande impegno, di lavorare e fare rete nel nostro territorio con grandi eccellenze”. Infatti, per il prossimo anno accademico, il Donizetti sta già pianificando altre master-class con grandi professionalità del mondo musicale, allo scopo di offrire agli allievi ulteriori opportunità di confronto e arricchire i loro orizzonti formativi.