Il Consiglio comunale di Crosia ha approvato il Bilancio di previsione 2020/2022. Un piano che, come precisato dal sindaco, Antonio Russo e dall’assessore al ramo, Gemma Cavallo (foto), oltre a prevedere lo storico piano di assunzioni, porta con sé anche quel carico di investimenti pubblici mirati a realizzare una città più europea e a misura di cittadino con nuovi servizi e infrastrutture. “I criteri fondamentali che hanno guidato la costruzione del bilancio – ha ricordato l’assessore Cavallo - e che ispirano la nostra azione amministrativa continuano a essere l’ottimizzazione delle risorse a disposizione, l’attenzione assidua e rigorosa alla spesa e una politica prudenziale nella costruzione delle previsioni. Questi elementi hanno portato a risultati positivi soprattutto in termini di economia di spesa e di riduzione dell’indebitamento, e quindi devono essere consolidati. Per quanto riguarda le entrate tributarie – ha aggiunto - si confermano gli importi, i criteri e le aliquote già in vigore, che si erano dimostrate equilibrate e di buon senso. Continuerà con più forza – ha poi annunciato - l’azione intrapresa nel campo del recupero dell’evasione tributaria, azione che riteniamo doverosa e improntata a imprescindibili criteri di equità e di legalità”. Il Bilancio di previsione triennale 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio comunale con i voti della maggioranza mentre la minoranza ha espresso voto contrario.