La Camera di Commercio di Cosenza, che non ha mai chiuso durante il picco di emergenza sanitaria, resta aperta e continua ad erogare tutti i suoi servizi con un’attenzione particolare alla salute e alla prevenzione degli utenti e dei lavoratori.

Oltre alle misure obbligatorie previste dai vari decreti di emergenza, la Camera di Commercio ha deciso di avviare lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della sede di Cosenza. Dopo aver concluso infatti i lavori di ammodernamento della sede decentrata di Cantinella nel 2019, la Sede centrale di Cosenza in via Calabria 33 è ora sottoposta a lavori che la renderanno più accessibile e più smart.

“In un momento delicato come quello attuale la Camera di Commercio, non poteva fermarsi e, anzi, doveva accellerare il passo” - Ha commentato il Presidente Klaus Algieri - “Abbiamo messo a disposizione 6 milioni e 250 mila euro nella prima metà del 2020 per supportare le imprese che hanno contratto mutui per esigenze liquidità, che hanno investito nella santificazione dei propri locali o nelle infrastrutture digitali per superare il lockdown. Non abbiamo solo voluto attutire i danni della crisi che ci sta investendo, il nostro impegno è quello di dare nuovo impulso al nostro territorio finanziando le eccellenze agroalimentari, supportando l’acquisizione di certificazioni di eccellenza, favorendo un nuovo rinascimento con il bando destinato agli artisti che raccontano del nostro territorio.”

Sono 6 i bandi attivi la cui concessione e liquidazione prosegue a sportello con graduatorie pubblicate ogni lunedì:

-Ripartiamo Insieme per l’abbattimento degli interessi di prestiti fino a 100.000 euro contratti durante l’emergenza covid-19

- bando per l’adozione di certificazioni di qualità

- Bando formazione lavoro e sicurezza nel settore turistico e della ristorazione

- Bando Voucher digitale unica misura ed 2020

- Bando per l’adesione a sistemi di certificazione dop e igp

- Cosenza: Ritratto di un’economia d’autore II edizione

Tutte le informazione sugli orari, i servizi ed i bandi della Camera di Commercio di Cosenza sono disponibili sul sito istituzionale www.cs.camcom.gov.it