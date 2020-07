“Il sistema dei rifiuti in Calabria, non funziona, l’abbiamo detto e ripetuto più volte. Se siamo di nuovo in emergenza, in piena stagione estiva, il motivo è che abbiamo un ciclo dei rifiuti da rivedere, puntando a una raccolta differenziata fatta adeguatamente soprattutto in quelle aree della nostra regione dov’è inesistente”. È quanto afferma il Circolo Legambiente ‘Nicà’ di Scala Coeli, evidenziando che “nei comuni della provincia di Cosenza la situazione è preoccupante. Lo stop al conferimento dei rifiuti negli impianti in questi giorni di caldo intenso crea disagi notevoli. Se la raccolta differenziata venisse fatta seriamente, i rifiuti accantonati nei cassonetti sarebbero molto di meno”. Legambiente, inoltre, fa notare che “nel resto d’Italia e d’Europa i rifiuti sono una risorsa, nella nostra terra continuano a essere un problema”. Dunque, “alla nostra regione servono impianti di trattamento e una corretta gestione dei rifiuti che segua la strada dell'economia circolare, l'unica percorribile”. Da qui l’invito alla Regione Calabria: “queste emergenze, ormai periodiche, vanno assolutamente risolte. La ripartenza dopo l’emergenza coronavirus non può non avere la tutela ambientale”. I cittadini “non possono continuare a vivere con l’incubo dei rifiuti sotto casa. L’ambiente e le nostre città meritano maggiore rispetto e tutela, pertanto auspichiamo una risoluzione immediata e non temporanea”. Per Legambiente “alla nostra regione servono nuovi impulsi che guardano ai territori, nel rispetto della bellezza, dei saperi e dei sapori, della cultura e delle tradizioni di cui la nostra terra è piena e che la rendono una delle regioni più belle d’Italia. Ci auguriamo che la ripartenza post Covid, anche in Calabria, metta al centro l’ambiente così da poter garantire un futuro migliore all’economia e alla salute di tutti”.