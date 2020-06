Dal 4 luglio, primo sabato del mese, partono i saldi estivi. Si concluderanno il primo settembre. Gli esercenti dovranno comunicare almeno 5 giorni prima l’inizio della vendita. La modulistica da presentare è disponibile sul sito istituzionale. È quanto fanno sapere gli uffici comunali sottolineando che l’anticipo della stagione si accosta a quella di avvio fissata dalla Regione Calabria al 1° luglio.

Per chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’ufficio commercio al numero 0983/8915185/160 e 0983/529521. La comunicazione va presentata al protocollo di Palazzo Garopoli, per posta raccomandata A/R o via PEC all’indirizzo suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it e protocollo.coriglianorossano@asmepec.it.