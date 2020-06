Al webinar sull’ambiente hanno partecipato attivamente, ponendo quesiti ed effettuando attente riflessioni, anche diversi studenti dell’Ite e Liceo scientifico di Mirto Crosia. Il compito di introdurre e coordinare l’evento è toccato al prof. Gianfranco Manna, docente di Fisica ambientale nella stessa scuola. Azione curata dalla professoressa Daniela Mancini. Dopo i saluti del dirigente scolastico, Sara Giulia Aiello, sono intervenuti Sergio De Caprio, assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Radiana Cozza, biologa, del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienza della terra dell’Università della Calabria, Mariantonia Bencardino, ingegnere ambientale, ricercatrice presso l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche, Francesco Cufari, divulgatore Arsac, nonché presidente Federazione degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria, Nicola Abruzzese, presidente del Circolo Legambiente “Nicà” di Scala Coeli. I vari studenti hanno potuto esprimere considerazioni e rivolgere quesiti agli illustri ospiti. “È importante garantire ai nostri giovani – ha commentato la dirigente Aiello – il diritto fondamentale di sognare un futuro in un mondo sano ; come istituzione abbiamo il dovere di promuovere la cultura ambientale, di far sentire la nostra voce come mondo della scuola che cerca d’infondere nei giovani i valori e le intenzioni positive che essi possono applicare nelle loro scelte quotidiane”. L’assessore De Caprio sente il dovere “di promuovere – ha detto – la sensibilità degli esperti, degli insegnanti e degli studenti a tutela dell’ambiente e dell’ecologia, nella difesa della bellezza degli elementi naturali, nella valorizzazione dei comportamenti e delle condotte che rispettano l’ambiente”. Antonio Iapichino