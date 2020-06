Spiagge sabbiose e pulite, servizi per i bagnanti, mare pulito, spazi verdi per i bambini e le famiglie. Dallo scorso 14 giugno Crosia ha aperto le porte alla stagione estiva. L’Amministrazione comunale durante lo scorso fine settimana ha infatti completato le attività di bonifica e disinfezione delle zone lungo la costa oltre ad aver pulito e livellato l’arenile della località balneare di Centofontane. Nei prossimi giorni, inoltre, saranno installati i cartelli informativi con le norme anti-contagio per il corretto accesso alle spiagge pubbliche. Insomma, sulle spiagge cittadine, Bandiera Verde 2020, è già estate. È quanto fanno sapere il sindaco Antonio Russo e gli assessori all’Ambiente e manutenzione, Emilio Cinelli e al Demanio, Giovanni Greco. “Come ogni anno – hanno commentato gli assessori Cinelli e Greco - anche in vista della stagione estiva 2020 abbiamo provveduto a rimettere in sesto tutti servizi presenti sull’arenile. Anzi, quest’anno, rispetto agli altri anni abbiamo completato le attività anche con un certo anticipo perché è intenzione dell’Amministrazione comunale dare da subito ai cittadini di Crosia e del territorio, così come anche agli esercenti, la possibilità di poter sfruttare a pieno la stagione balneare contribuendo a un celere ritorno alla normalità in piena sicurezza”. Dunque, “il mare cristallino e le spiagge pulite – ha aggiunto il sindaco Russo - con tutti i servizi dedicati alle famiglie sono diventate un must della nostra città. Veniamo da un inverno e da una primavera durissimi, che hanno provato la nostra comunità, così come il resto del Paese. Abbiamo fatto sacrifici per mantenere lontano lo spettro del virus, ci siamo riusciti e con le misure di contenimento attuate stiamo riuscendo a rimanere un comune Covid Free. Ora, però, dobbiamo ripartire e il dovere di un buon amministratore è mettere i cittadini nelle giuste condizioni per avviare le proprie attività e vivere l’estate in totale relax e sicurezza. In questi giorni abbiamo avviato una grande azione di bonifica su tutto il territorio dando priorità alle spiagge e al litorale di Centofontane. Il lavoro svolto dalle ditte specializzate ha restituito un arenile bellissimo che si accompagna bene a un mare tra i più puliti e limpidi della Calabria. Un orgoglio per la nostra terra che anche quest’anno è stata premiata dall’Associazione italiana dei pediatri con la Bandiera Verde, proprio per tutto il complesso di servizi, buone abitudini e peculiarità paesaggistiche che il litorale di Crosia offre. Ovviamente, ci aspettiamo che in tanti scelgano le nostre spiagge come loro meta per le vacanze. Noi siamo pronti”.