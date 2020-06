Mascherine chirurgiche, derrate alimentari acquistate in piccole botteghe locali, la pasta della legalità e della solidarietà di Auser, prodotta dalle cooperative sociali con grano coltivato sui terreni confiscati alla mafia. – A consegnarli alla Protezione Civile, a beneficio di quanti in stato di bisogno si rivolgono al numero messo a disposizione dallo Spazio della Solidarietà, sono stati il coordinatore territoriale della Filctem Cgil Calabria Mario Siciliano, il segretario della CGIL Pollino Sibaritide Tirreno Giuseppe Guido ed il presidente dell’Auser comprensoriale Francesco Lofrano. A ringraziare a nome dell’Amministrazione Comunale per l’attenzione e la disponibilità dimostrata è stata l’assessore alla Protezione Civile Tatiana Novello.