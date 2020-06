Sono trascorsi 33 anni da quella domenica pomeriggio quando due ragazzi avrebbero visto lacrimare la statua della Madonna della Pietà posta all’interno di una chiesetta semidiroccata, situata alla periferia del centro storico dell’antico borgo. Il posto, da allora, diventato è meta di frequenti pellegrinaggi. Tanta gente, proveniente da ogni dove. Quest’anno, non avendo potuto effettuare le consuete processioni, fiaccolate e manifestazioni religiose e civili, la Rettoria della Madonna della Pietà ha realizzato, in maniera sobria e con distanziamento sociale fra i partecipanti, le celebrazioni religiose, in occasione della consueta Festa/giornata mariana. Le iniziative si sono svolte attenendosi ai protocolli ministeriali e alle disposizioni impartite dalla Diocesi di Rossano Cariati. Il rettore, don Giuseppe De Simone, ha evidenziato che per ragioni di superficie, essendo la Chiesa di piccole dimensioni e avendo a disposizione gli spazi attigui alla stessa Chiesa, le celebrazioni si sono tenute all’aperto, nel piazzale antistante. In passato numerosi fedeli giungevano anche da altre regioni, particolare dalla Puglia. Quest’anno, per consentire di seguire le varie attività liturgiche, don De Simone ha utilizzato i moderni mezzi di comunicazioni, strutturando, soprattutto, varie dirette sulla pagina Facebook della rettoria. L’intensa giornata, dedicata alla Mamma Celeste, preceduta da un apposito triduo di preparazione con la presenza di alcuni sacerdoti e religiosi, si è conclusa con una Solenne Concelebrazione Eucaristica. Si è trattato di un momento di grazia con la possibilità di preghiera e di momenti di riflessione sia a livello individuale che comunitario.