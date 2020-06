L’emergenza e il lockdown causato dalla pandemia del Covid 19 è stato un momento molto difficile per tutto il Sistema Italia. Le istituzioni sono state le prime a dover rispondere alle esigenze di tutti i cittadini e visto le caratteristiche che ha il fenomeno ci sono dei settori che saranno sicuramente più penalizzati di altri a livello economico ed organizzativo. Proprio per questo abbiamo scelto di dialogare con Tiziano Caudullo, Assessore al Turismo del Comune di Corigliano Rossano, comune nato con un referendum alla fine del 2017 ed ufficialmente nel febbraio dell’anno successivo. L’intervista è stata realizzata dal team MiCiLab all’interno del progetto Corus Lab, progetto di caratura nazionale che affianca le istituzioni in questa fase di ricostruzione post – Covid e che vede i membri di MiCiLab cooptati nel comitato scientifico nazionale e responsabili del progetto per la Calabria e la Puglia.

Un’intervista che ha toccato diversi punti critici dell’attuale momento che vive la terza città della Calabria, fra crollo della domanda per il comparto turistico e una nuova identità da creare che fatica a prendere piede e ha bisogno di una progettazione articolata. Sullo sfondo una stagione estiva che si prospetta difficile fra mancanza di fondi regionali e regolamentazioni serrate su distanze e attività in pubblico.

“Dobbiamo creare un brand – ha specificato Caudullo - un logo e tutti gli elementi necessari. Prima però dobbiamo decidere quale sarà l’oggetto della comunicazione: Corigliano Rossano o magari un territorio più largo, come stiamo già pensando, cercando anche di ripartire da un brand esistente come la Sibaritide, già conosciuto, o di partire da uno più nuovo. Dobbiamo pensare ad una promozione di zona vasta che abbia i nostri elementi peculiari. Poi dobbiamo pensarlo anche per Corigliano Rossano”.