di LETIZIA GUAGLIARDI - …A fare la pasta in casa! Pasta Grannies è un canale Youtube inglese che trasmette, dal 2014, dei video molto utili e simpatici. Sono nonne di ogni regione d’Italia che insegnano a preparare tagliatelle, fusilli, gnocchi, tortellini… tutti i formati, insomma, perché per loro la pasta non ha segreti nè confini. Sono tutte (o quasi) over 80 e parecchie anche molto più anziane ma, se le vedete all’opera, rimarrete sorpresi dalla loro fresca energia e dalla loro prorompente vitalità (a conferma che… darsi da fare, dare sfogo alla creatività e impegnarsi in cose interessanti e piacevoli mantiene lo spirito sempre giovane) .

I video – in onda ogni venerdi (in italiano e in inglese)- sono visti in tutto il mondo perché, si sa, la cucina italiana piace a tutti e quella della nonna ancora di più.

Fra i tanti video, ho scelto per voi quello di nonna Letizia (https://youtu.be/xAf3SeP1Ucg). Il fatto che si chiami come me è una pura casualità. L’ho scelta perché, quando ha girato questo video (esattamente un anno fa) aveva… 100 anni!

In questo tempo di Coronavirus le nonne pastaiole stanno spopolando e hanno milioni di followers, al pari delle più note fashion-bloggers. Sono tenere, simpatiche e sanno dimostrare la loro lunga esperienza ai fornelli. Sono generose nel rivelare tutti i loro espedienti in cucina, fanno conoscere i sapori del nostro territorio e danno anche preziosi consigli pratici.

Questo post è il mio omaggio alla mia nonna paterna, Maria. È stata lei a dimostrarmi, quand’ero bambina e a malapena arrivavo al bordo del tavolo, le meraviglie che si possono creare semplicemente impastando farina, acqua e sale e, a volte, anche le uova o altri ingredienti. Se fosse ancora viva, con lo spirito intraprendente e il senso dell’umorismo che aveva, sono sicura che avrebbe accettato di far parte delle Pasta Grannies.

Mi ha trasmesso, anche lei con orgoglio e generosità, la sua eredità (della pasta fatta in casa).

Chissà… quando avrò superato gli ottanta… qualcuno mi contattaterà per riprendermi in un video. Sto già pensando al tipo di pasta che presenterò (mai farsi trovare impreparati) e chissà… sarò anch’io nonna Letizia, un’altra delle meravigliose Pasta Grannies.