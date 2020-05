Si terrà il prossimo 6 maggio dalle ore 16,30 sulla piattaforma meet di google l’incontro: L'Europa le strategie contro Covid19; Il Green Deal Europeo. Un evento dedicato all’Europa in occasione della tradizionale Festa del Nove Maggio ed organizzato da EDIC “Calabria&Europa”, con il Consiglio Italiano del Movimento Europeo e l’IIS ITG_ITI di Vibo Valentia.

Vi prenderanno parte attiva la professoressa Irene Sgro - docente IIS ITG-ITI di Vibo Valentia con i Docenti e gli alunni del Team - #Asoc1920 Save The Sea dell’Istituto Vibonese, quindi per Edic “Calabria&Europa” Alessandra Tuzza e Loredana Panetta, che intavoleranno il dibattito con gli studenti sulle strategie economiche e si aiuto solidale messe in campo dall’Unione Europea per sostenere gli Stati i membri e far fronte al difficile contesto della Pandemia da Covid-19.

Sui meccanismi europei e il grande piano di rinascita comune per l’ambiente noto come Green Deal lanciato dalla Commissione Europea di Ursula Von der Line risponderà tra l’altro il professore Pier Virgilio Dastoli - Presidente del CIME. Un’importante curiosità sarà data dal racconto dell’azione di solidarietà messa a punto dagli studenti dell’Istituto di Vibo Valentia, che, in pieno lock down da Corona Virus, hanno donato alla collettività liquidi disinfettanti prodotti dal proprio laboratorio chimico. Un istituto attento all’ambiente e alle produzioni rispettose dello stesso che sta in effetti indagando durante il percorso di A scuola di Open coesione sul funzionamento di alcuni depuratori dell’area tirrenica vibonese. L’occasione delle azioni di informazione collegate con l’anniversario della Firma della Convenzione Schuman assume dunque un importante spunto di riflessione su cui studenti e docenti si confronteranno con gli esperti e i comunicatori europei.