Sul territorio comunale di Vaccarizzo Albanese resta valida, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, la sospensione delle attività; dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). È consentita, per le attività stesse oltre che la vendita con consegna a domicilio anche la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

È quanto contenuto nell’ordinanza firmata ieri (giovedì 30 aprile) dal Sindaco Antonio Pomillo nella quale si confermano le precedenti disposizioni e si ordina che sul territorio di Vaccarizzo Albanese non trovi applicazione l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli.